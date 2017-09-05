В понедельник, 23 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света

13:29 / 21.10.2017

ОДЕССА, 21 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 23 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 21 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Кузнечная, 5—1, 4—22; ул. Л. Толстого, 13—19, 22—30; Лютеранский пер., 1—7; Каретный пер., 4—14, 5—19; ул. Жуковского, 41—47, 38—42; ул. Преображенская, 46; пер. Нечипуренко, 2, 4; ул. Овидиопольская, 15—19; 4-я — 6-я улица; 1-й, 2-й, переулок 6-й улицы.

С 9:30 до 17:00 — по адресам: ул. Балковская, 52—54, 69—97; ул. Раскидайловская, 41—67, 28—54; ул. Дюковская, 1—5, 4—8; ул. Градоначальницкая, 34—44, 33—49; ул. Косвенная, 1—5, 2—22; ул. Дидрихсона, 15—31; ул. Ленинградская, 40; Поперечный пер., 1—17; сп. Олейника, 1—7, 2—10.

С 10:00 до 20:00 — ул. Екатерининская 2—12, 5—11, 1; Екатерининская пл., 1—5, 6—8; пер. Чайковского, 11—17, 14—18; ул. Ланжероновская, 24.