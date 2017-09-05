Бювет в сквере Мечникова закрыт на ремонт до 2 ноября

16:34 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бюветный комплекс в сквере Мечникова временно закрыт на ремонт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи c проведением ремонтных работ бюветный комплекс, который расположен в сквере Мечникова, не будет работать с 19 октября до 2 ноября.

Администрация КП «Сервисный центр» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

СПРАВКА: На территории Одессы расположены 15 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин — от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр». Согласно расчетам КП, ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов в среднем 45 тысяч одесситов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб. м в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.