ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл на тему: «Політика та безпека в Одеській області»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Бювет в сквере Мечникова закрыт на ремонт до 2 ноября
16:34 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бюветный комплекс в сквере Мечникова временно закрыт на ремонт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи c проведением ремонтных работ бюветный комплекс, который расположен в сквере Мечникова, не будет работать с 19 октября до 2 ноября.

Администрация КП «Сервисный центр» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

СПРАВКА: На территории Одессы расположены 15 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин — от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр». Согласно расчетам КП, ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов в среднем 45 тысяч одесситов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб. м в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:51 19.10.2017
СБУ задержала в Березовке антиукраинского интернет-агитатора
17:07 19.10.2017
Два чемпионата по боксу пройдут в октябре в Одессе
16:47 19.10.2017
Фестиваль культуры языков иврит и идиш пройдет в Одессе 22-29 октября
16:45 19.10.2017
«7 километр» фиксирует рекордные заезды покупателей
16:04 19.10.2017
Пострадавшие пайщики «Набережного квартала» призывают не доверять строительным аферистам


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.753