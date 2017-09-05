|
|
Бювет в сквере Мечникова закрыт на ремонт до 2 ноября
16:34 / 19.10.2017
ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бюветный комплекс в сквере Мечникова временно закрыт на ремонт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в связи c проведением ремонтных работ бюветный комплекс, который расположен в сквере Мечникова, не будет работать с 19 октября до 2 ноября.
Администрация КП «Сервисный центр» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
СПРАВКА: На территории Одессы расположены 15 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин — от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр». Согласно расчетам КП, ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов в среднем 45 тысяч одесситов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб. м в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:51 19.10.2017
17:07 19.10.2017
16:47 19.10.2017
16:45 19.10.2017
16:04 19.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.753
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»