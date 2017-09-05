Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

10:01 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 19 октября, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), тротуар ул. Ольгиевская на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской, ул. Белинского, 8, 10, ул. Б. Арнаутская, 1, тротуары ул. Ришельевской на участке от ул. Ланжероновской до ул. Успенской, тротуары ул. Заславского ( на участке от ул. Малой Арнаутской до ул. Большой Арнаутской) и на перекрестке ул. Большой Арнаутской и ул. Канатной; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома №12 ул. Бабеля), ул. Цветочная (на участке от ул. Платановой до ул. Святослава Рихтера), ул. Туристская (на участке от ул. Маршала Малиновского до ул. Апрельской), ул. Варненская, 12а, 12б, 2-й Сиреневый переулок (на участке от дома №1 во 2-м Сиреневом переулке до дома №1 Сиреневого проезда) и прилегающие проезды, ул. Героев Крут (В. Терешковой), 24, и тротуар от дома №23 до ул. Космонавтов, ул. Фабричная, 1/1, 1/2, 1/3, ул. Багрицкого (на участке от ул. Ефимова до ул. Луганской), ул. Днестровская, ул. Заднепровского; в Киевском районе — ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Михаила Божия; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Капитана Кузнецова, 95, 97, тротуар 19 линия, тротуар Давида Ойстраха (нечётная сторона), 1-я Линия (Лиманчик), тротуары от дома №159 на пр-те Добровольского до ул. Махачкалинской.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.