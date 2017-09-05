В ряде домов на Фонтане завтра, 19 октября, не будет воды

17:44 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением ремонтных работ завтра, 19 октября, в ряде домов на Фонтане не будет воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 18 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению новопроложенного магистрального водопровода на ул. Фонтанская дорога угол ул. Баштанной, завтра, 19 октября, с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Фонтанская дорога, 52—74/16а, 83—143, Куприна, Репина, Баштанная, Китобойная, Окружная, Достоевского, Архитектурная.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.