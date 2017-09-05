|
|
В ряде домов на Фонтане завтра, 19 октября, не будет воды
17:44 / 18.10.2017
ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением ремонтных работ завтра, 19 октября, в ряде домов на Фонтане не будет воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 18 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению новопроложенного магистрального водопровода на ул. Фонтанская дорога угол ул. Баштанной, завтра, 19 октября, с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Фонтанская дорога, 52—74/16а, 83—143, Куприна, Репина, Баштанная, Китобойная, Окружная, Достоевского, Архитектурная.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:51 18.10.2017
16:49 18.10.2017
16:24 18.10.2017
15:59 18.10.2017
15:37 18.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.068
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»