В четверг, 19 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света

16:49 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 19 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 18 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Овидиопольская, 15—19; 4-я — 6-я улицы; 1-й, 2-й, переулки 6-й улицы.

С 08:00 до 17:00 — по адресам: ул. Дальневосточная, 1—19, 16—18, 4а, 4; ул. Крылова, 10—14, 11—21; ул. Данилина, 13—21, 12—20; ул. Ветрогонова, 18—26, 17—27б, 13—45; ул. Виниченко, 13—45; ул. Моловского, 10, 12—30, 3; ул. Я. Гордиенко, 1, 1д—5, 2—10а; ул. Островского, 1, 2, 3, 21; 1—й Студенческий пер., 3—17, 2—14; 2—й Студенческий пер.; ул. Училищная, 10, 21; ул. С. Хорошенко, 7а, б, 8, 10, 5, 6, 4—81; ул. Молодежная, 17, 17а; ул. Ливадная, 1, 1а, б, 6—32; ул. Шухтевича, 1—26; ул. Гарина, 1—9, 4—10; ул. Матюшенко, 2, 2а.