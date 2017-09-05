|
|
В четверг, 19 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:49 / 18.10.2017
ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 19 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 18 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Овидиопольская, 15—19; 4-я — 6-я улицы; 1-й, 2-й, переулки 6-й улицы.
С 08:00 до 17:00 — по адресам: ул. Дальневосточная, 1—19, 16—18, 4а, 4; ул. Крылова, 10—14, 11—21; ул. Данилина, 13—21, 12—20; ул. Ветрогонова, 18—26, 17—27б, 13—45; ул. Виниченко, 13—45; ул. Моловского, 10, 12—30, 3; ул. Я. Гордиенко, 1, 1д—5, 2—10а; ул. Островского, 1, 2, 3, 21; 1—й Студенческий пер., 3—17, 2—14; 2—й Студенческий пер.; ул. Училищная, 10, 21; ул. С. Хорошенко, 7а, б, 8, 10, 5, 6, 4—81; ул. Молодежная, 17, 17а; ул. Ливадная, 1, 1а, б, 6—32; ул. Шухтевича, 1—26; ул. Гарина, 1—9, 4—10; ул. Матюшенко, 2, 2а.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:51 18.10.2017
17:44 18.10.2017
16:24 18.10.2017
15:59 18.10.2017
15:37 18.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.213
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»