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В среду, 18 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:11 / 17.10.2017
ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 18 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 17 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. М. Арнаутская, 90—94, 107—113; ул. Бунина 25, 27, 24; ул. Жуковского 30—34; ул. Екатерининская 26—32, 25, 29.
С 09:00 до 18:00 — по адресам: Слободка: ул. Ветрогонова, 32—42; ул. Нерубайская, 16—42; ул. Усатова, 32; ул. Мациевского, 40—48; ул. Воробьева, 42, 48; ул. Крылова, 20—48; ул. Ломоносова, 28—58, 23—55; ул. Дальневосточная, 19—60; ул. Гарина, 24—47; пос. Сахарный: 3-й Деревообделочный пер.; ул. Промышленная, 1—41, 28 б, 30, 24, 27, 25, 14, 21, 28, 22, 22 а, 27 а; 2-й Деревообделочный, 20—34, 13—21; ул. Пестеля; ул. Деревообделочная; ул. Почтовая, 2—12, 5—15; пер. Зеленый; ул. Бр. Поджио; ул. Самодеятельная; ул. Парковая; ул. Химическая; ул. Плиева; 7-й Деревообделочный пер.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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