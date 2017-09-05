ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл на тему: «Політика та безпека в Одеській області»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




В ряде домов Одессы и пригорода 17-18 октября отключат воду
17:23 / 16.10.2017

ОДЕССА, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В части Суворовского района г. Одесса и Лиманского района Одесской области 17-18 октября будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода на ул. Академика Сахарова, с 08:00 17 октября до 10:00 18 октября будет прекращена подача воды потребителям по адресам: ул. Академика Сахарова, 20—42; ул. Высоцкого, 2—22/1, 13—25а; ул. Семена Палия, 123-127; ул. Академика Заболотного, 79; с. Лески Лиманского района.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:52 17.10.2017
«В Одесской области планируется сократить число мусорных свалок», — ОГА
17:11 17.10.2017
В среду, 18 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:49 17.10.2017
190 малышей родились на прошедшей неделе в Одессе
16:08 17.10.2017
На «7 километре» началась комплексная реконструкция торговой площади у центральной автостоянки
15:12 17.10.2017
«Тёплая и сухая погода продержится в Одессе, как минимум, до конца недели», — Гидрометцентр


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.075