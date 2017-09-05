Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство В ряде домов Одессы и пригорода 17-18 октября отключат воду 17:23 / 16.10.2017 ОДЕССА, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В части Суворовского района г. Одесса и Лиманского района Одесской области 17-18 октября будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 16 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода на ул. Академика Сахарова, с 08:00 17 октября до 10:00 18 октября будет прекращена подача воды потребителям по адресам: ул. Академика Сахарова, 20—42; ул. Высоцкого, 2—22/1, 13—25а; ул. Семена Палия, 123-127; ул. Академика Заболотного, 79; с. Лески Лиманского района. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати