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В ряде домов Одессы и пригорода 17-18 октября отключат воду
17:23 / 16.10.2017
ОДЕССА, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В части Суворовского района г. Одесса и Лиманского района Одесской области 17-18 октября будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода на ул. Академика Сахарова, с 08:00 17 октября до 10:00 18 октября будет прекращена подача воды потребителям по адресам: ул. Академика Сахарова, 20—42; ул. Высоцкого, 2—22/1, 13—25а; ул. Семена Палия, 123-127; ул. Академика Заболотного, 79; с. Лески Лиманского района.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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