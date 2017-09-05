Долги одесситов за воду достигли исторического максимума — водоканал обещает отключать всех должников

13:33 / 13.10.2017

ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Филиал «Инфоксводоканал» сообщает, что общий долг населения Одессы за потребленную воду превысил 140 миллионов гривен, поэтому сотрудники предприятия намерены отключать поголовно всех неплательщиков, которые в течение ближайших дней не погасят долги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, по состоянию на 1 октября общий долг населения города за потребленную воду превысил 140 миллионов гривен — таким образом, были побиты рекорды задолженности за всю историю одесского водоканала.

Специалисты предприятия отмечают, что из-за неплатежей водоканалу катастрофически не хватает оборотных средств для покрытия всех расходов, а это может привести в любой момент к остановке насосных станций и перебоям в поставке воды.

Анализ показал, что основную сумму долгов — более 47 миллионов гривен — составляют долги не злостных неплательщиков, а абонентов, которые платят за услуги раз в несколько месяцев или ежемесячно недоплачивают часть выставленного счета. По каким-то причинам часть абонентов продолжает рассчитываться с «Инфоксводоканалом» по старым тарифам. Ещё порядка 7 миллионов гривен задолжали абоненты, которые не оплачивают воду в течение 6-12 месяцев.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, предприятие вынуждено приостановить мероприятия по развитию и модернизации, ведь при таком уровне оплат главное — выживать и не допустить остановки насосных станций», — заявили в пресс-службе.

В «Инфоксводоканале» также подчеркнули, что будут ужесточены методы работы с должниками — сотрудники предприятия намерены отключать поголовно всех неплательщиков, которые в течение ближайших дней не оплатят долги за потребленные услуги.

«Мы надеемся на понимание одесситов в необходимости принятия столь непопулярных мер. На сегодняшний день никто бесплатно не отпускает водоканалу электроэнергию, реагенты и материалы, за все нужно своевременно платить. При таких астрономических долгах наличие воды в кране зависит только от сознательности каждого из нас», — отметили в администрации «Инфоксводоканала».