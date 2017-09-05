Одесские фонтаны начали закрывать на зиму

14:54 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе начались работы по консервации городских фонтанов на зиму, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, с 1 октября специалисты коммунального предприятия «Сервисный центр» приступили к работе по консервации городских фонтанов на зимний период, чтобы возобновить их работу весной 2018 года.

«Консервация фонтана — это сложный процесс: специалистам предприятия необходимо произвести продув систем водоснабжения, демонтировать форсунки, а также электрическое и насосное оборудование. После демонтажа будет выполнен осмотр оборудования фонтана и при необходимости произведен его ремонт», — рассказал директор коммунального предприятия «Сервисный центр» Александр Носовской.

На сегодняшний день уже законсервированы 12 фонтанов: на Греческой и Привокзальной площадях, фонтан «Петя и Гаврик», фонтан на Соборной площади; фонтан-памятник погибшим милиционерам, фонтан на проспекте Академика Глушко, на углу ул. Академика Заболотного и Крымского бульвара, фонтан в сквере Космонавтов, фонтан «Большая ваза» в парке им. Т.Г. Шевченко, фонтан-мемориал памяти жертв фашизма, фонтан «Русалочка» и фонтан в прудах дендропарка Победы.

Фонтаны, расположенные в центральной части Одессы, будут законсервированы в последнюю очередь.

Завершить консервацию всех находящихся на балансе одесских фонтанов КП «Сервисный центр» планирует до середины ноября — в зависимости от погодных условий.

Обратный процесс — расконсервация фонтанов — начнется в середине весны. Первые фонтаны, как правило, включают в центре города к 1 апреля, остальные — в течение месяца