В четверг, 12 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:26 / 11.10.2017

ОДЕССА, 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 12 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 11 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: Шефская, 1—23а, 2—24, 33—55; Шефский пер.; Дальницкое шоссе, 1—7; ул. Блока; Разина; Самолетная, 13—41, 20—26; Заднепровского, 29—51, 34—60; Кустанайская, 7—21, 30—54; Сенная, 17—27, 2—16; Днестровская, 22—28, 21—23; 2-й Кустанайский пер., 2—4; Путевая, 2—42, 3—49; Марата; Проселочная, 21—31; Самарская, 2.