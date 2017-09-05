Губернатор обеспокоен отставанием от графика ремонта моста в районе Паланки

16:29 / 11.10.2017

ОДЕССА, 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов сегодня ознакомился с ходом масштабных ремонтных работ на автотрассе «Одесса – Рени» и выразил обеспокоенность отставанием от графика ремонта моста в районе Паланки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, глава ОГА проинспектировал трассу международного значения «Одесса – Рени», в частности, участок 134-го км автодороги, где вскоре должна быть открыта дополнительная, третья полоса.

«Необходимость возникла из-за постоянных пробок. Особенно зимой, когда на трассе убирают снег. Если позволят погодные условия, строительство завершим в конце ноября», — рассказал сотрудник Службы автомобильных дорог Одесской области Игорь Красноруцкий.

Общая смета всех работ составляет около 1,8 млрд. грн., а основным источником финансирования являются средства от перевыполнения плана таможенных поступлений.

«В этом году планируем сделать 139 км дороги. И такого строительства трасса «Одесса – Рени» еще не знала. На неотремонтированных участках остается асфальт, который был уложен еще в советское время. Сейчас все могут почувствовать результат ремонта», — отметил М. Степанов.

«Единственный объект, который отстает от графика ремонта, — мост у молдавского села Паланка. С целью выяснения причин задержки и сроков ввода его в эксплуатацию председатель ОГА уже созвал совещание», — добавили в пресс-службе.