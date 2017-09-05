В среду, 11 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:03 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 11 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 10 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: Нищинского, 10—6, 1; Пишоновская 20; Балковская 52—54, 69—97; Раскидайловская 41—67, 28—54; Дюковская 1—5, 4—8; Градоначальницкая 34—44, 33—49; Косвенная 1—5, 2—22; Дидрихсона 15—31; Ленинградская 40; Поперечный пер. 1—17; Олейника сп. 1—7, 2—10; Болгарская 38; Прохоровская 51—63, 40—46; Запорожская 9—19, 8—18; Б. Хмельницкого 23—35, 52—66; Кустанайская 5; 1-й Кустанайский пер. 1, 2; Днестровская 2—16, 1—17; Авиаторская 2—16; Прирельсовая 21—31, 40—44; Девятая, Десятая, Овидиопольская 2—26, 1—13; Самолетная 20, 22, 12; Л. Шмидта 16—24; Пантелеймоновская 54—62; Пушкинская 75—83.