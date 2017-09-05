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Ряд потребителей на Большом Фонтане завтра останется без газа
17:55 / 09.10.2017
ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 10 октября, с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения некоторые потребители на Большом Фонтане, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 9 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, в связи с проведением работ по подключению газопровода среднего давления на углу ул. Львовская и Фонтанской дороги, завтра, 10 октября, с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: Фонтанская дорога, 155-А; 155-К; 155/1; 155/2; 155/3; 157; 157/1—157/21; 92/94; 106/27; 106; 159/1—6; 159; 159А—159Е; 108; 108/1, 2, 3, 6; 165 (население, Ресторан «Рыба» «У моря», Санаторий «Солнечный», Санаторий им. М. Горького), пер. Дачный, 1 (школа №106); пер. Дачный, 2 (Санаторий «Чёрное море»); Львовская, 5 (Школа-интернат № 87); Фонтанская дорога, 77 (Ресторан «ReeF»).
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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