Ряд потребителей на Большом Фонтане завтра останется без газа

17:55 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 10 октября, с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения некоторые потребители на Большом Фонтане, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 9 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, в связи с проведением работ по подключению газопровода среднего давления на углу ул. Львовская и Фонтанской дороги, завтра, 10 октября, с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: Фонтанская дорога, 155-А; 155-К; 155/1; 155/2; 155/3; 157; 157/1—157/21; 92/94; 106/27; 106; 159/1—6; 159; 159А—159Е; 108; 108/1, 2, 3, 6; 165 (население, Ресторан «Рыба» «У моря», Санаторий «Солнечный», Санаторий им. М. Горького), пер. Дачный, 1 (школа №106); пер. Дачный, 2 (Санаторий «Чёрное море»); Львовская, 5 (Школа-интернат № 87); Фонтанская дорога, 77 (Ресторан «ReeF»).