В понедельник, 9 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:29 / 07.10.2017

ОДЕССА, 07 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 9 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 7 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам: Южная дор., 1—65; ул. Ломоносовская, 13—41, 10—26; Николаевская дор., 1—65, 73; ул. Кишиневская, 2, 4—16, 11; ул. Крымская, 34—62, 29—43; ул. Донецкая, 29—37, 26—38; ул. Державина, 36; ул. Ростовская, 2—68, 19—65; ул. Л. Украинки, 25—29, 26—34, 3—23, 4—24; пер. Державина, 24—27, 3—23; ул. К. Кузнецова, 3—11, 4—14; 1-й Крымский пер.; Керченский пер.

С 9:30 до 17:00 — по адресам: пер. В. Инбер, 7, 11—17, 12; Лидерсовский б-р, 15—21; ул. Базарная, 2—4; ул. Успенская, 5; ул. Белинского 2—4; ул. Градоначальницкая, 34—38, 35; ул. Дюковская, 4; ул. Косвенная, 1—5, 2—22, ул. Житомирская, 2.