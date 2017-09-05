Поэтапный перевод одесских домов на индивидуальную систему горячего водоснабжения начнётся с мая 2018 года

14:22 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поэтапное отключение подачи горячей воды потребителям с переводом их на индивидуальное горячее водоснабжение начнут внедрять в Одессе с мая 2018 года, после окончания отопительного сезона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 4 октября на XІX сессии Одесского горсовета была утверждена «Городская комплексная программа энергоэффективности в г. Одессе на 2017-2021 годы».

Одним из направлений этой Программы предусмотрено поэтапное отключение подачи горячей воды потребителям с переводом их на индивидуальное горячее водоснабжение.

Данное решение было принято в связи с реальным уменьшением потребления горячей воды населением Одессы, а также высокой себестоимостью услуги горячего водоснабжения.

Работы по поэтапной реализации данного направления Программы начнутся с мая 2018 года, после окончания отопительного сезона.

В настоящее время, в период отопительного сезона коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» осуществляет поставку горячей воды в 2 тыс. 250 жилых домов города. Абонентами предприятия являются 404 тыс. 453 человека.

Реальное потребление горячей воды потребителями с 2010 по 2016 годы уменьшилось с 4 млн. 375 тыс. 420 куб. м до 575 тыс. 489 куб. м, т. е. на 87% (при плановом отпуске 8,3 млн. куб. м).

При этом затраты предприятия на предоставление услуги горячего водоснабжения остались неизменными, что приводит к высокой себестоимости данной услуги, не покрывающейся действующим тарифом. Убыток предприятия от предоставления данной услуги достигает 100 млн. грн. в год.

Учитывая реальную ситуацию, Департамент городского хозяйства Одесского городского совета начал разработку Программы по переходу на индивидуальную систему горячего водоснабжения.

«Для социально незащищенных слоев населения переход на индивидуальную систему будет обеспечен за счет средств городского бюджета», — подчеркнули в департаменте.