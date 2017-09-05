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В пятницу, 6 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:38 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 6 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 5 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Градоначальницкая, 34—38, 35; ул. Дюковская, 4; ул. Косвенная, 1—5, 2—22; ул. А. Кутузакия (Ленинградская), 40—64, 43—55; ч/с Молодая гвардия: Южная дорога, 2—64, 36;1-я – 6-я Садовая; ул. Молодогвардейская, 1—59; ул. Малая Садовая; ул. Большая Садовая.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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