В пятницу, 6 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:38 / 05.10.2017

ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 6 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 5 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Градоначальницкая, 34—38, 35; ул. Дюковская, 4; ул. Косвенная, 1—5, 2—22; ул. А. Кутузакия (Ленинградская), 40—64, 43—55; ч/с Молодая гвардия: Южная дорога, 2—64, 36;1-я – 6-я Садовая; ул. Молодогвардейская, 1—59; ул. Малая Садовая; ул. Большая Садовая.