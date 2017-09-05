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В ряде домов Одессы и пригорода завтра, 6 октября, отключат воду
17:19 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ряде домов Одессы и пригорода завтра, 6 октября, не будет воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водовода на ул. Академика Воробьева угол ул. Сергея Ядова, с 9:00 пятницы, 6 октября, до 02:00 субботы, 7 октября, будет прекращена подача воды потребителям ж/м «Слободка».
На это же время в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода на ул. Академика Сахарова угол ул. Генерала Бочарова будет прекращена подача воды потребителям города и области: рынок «Котовский», рынок «Початок», ул. Академика Сахарова, 1—5; с. Крыжановка, ул. Г. Бочарова, 44—60.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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