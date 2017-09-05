Ряд жителей Фонтана сегодня останется без газа

08:40 / 05.10.2017

ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 5 октября, с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения некоторые потребители на Большом Фонтане, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с проведением работ по подключению газопровода среднего давления на углу ул. Львовская и Фонтанской дороги, 5 октября с 9:00 до 17:30

будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: ул. Тимирязева, 39-А; 26/3; Абрикосовая, 53; 51; 47-А; 45; 31; 23; 19; 21; 15; 17-А; 11; 9-А; 3; 95; 107; 105; 103; 101; 97; 77; 93; 91; 89; 87; Майский пер., 7; Ореховая, 34-А; 50; 26; 4; 4-А; 2-Б; 2-А; 68; 2-й Дачный пер., 5/1; Ливерпульский (Пионерский) пер., 1-А; 1; Золотой берег, 4-Б; 27; Дубовая роща, 57; 55; 53; 49; 30; 26; 12; 3/1; 3; 19; 6; 16; 8; Львовская, 78-Б; 74; 52-А; 48-В; 48; 15; 14; 44-А; 36-А; 36; 34-А; 30-А; Макаренко, 26/225; 39; 41/1; 18; 20; 2-А; 18/5; 18-А; 18/7; 27; 35; Долгая, 108; 106; 106-А; Фонтанская дорога, 114 (коттеджи); 114/2; 114/2; Пер. Бабушкина, 2; 8; Абрикосовый пер., 3; 27; Амбулаторный пер., 1; 1-Б; 1/2.; 13; 13-А; 8; 1-А; Бабушкина, 1; 1/7 кв. 1-6; 1/8 кв. 1-5; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; Фонтанская дорога, 118, Магазин «Роксолана»; Люстдорфская дорога, 160, СП «Саардана», Макаренко, 20, «Одесский дом-интернат для детей-инвалидов»; Абрикосовая, 107, «Центр семейной медицины»; Бабушкина, 1, ОСМД «Золотой пляж»; Долгая, 106; 106-А, «Улисс» ГРК; Макаренко, 2-А, ЖК «Фонтан»; Львовская, 15, ОГЭкУ.

Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.