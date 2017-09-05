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В четверг, 5 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:57 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 5 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 4 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Балковская, 1-9, 2-4, 8, 8б; Скидановский спуск, 1-7, 10; Ольгиевский спуск, 8; Херсонский сквер;

С 9:30 до 17:00 — по адресам: 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2-16, 1-17; ул. Авиаторская, 2-16; ул. Прирельсовая 21-31, 40-44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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