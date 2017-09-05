В четверг, 5 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:57 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 5 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 4 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Балковская, 1-9, 2-4, 8, 8б; Скидановский спуск, 1-7, 10; Ольгиевский спуск, 8; Херсонский сквер;

С 9:30 до 17:00 — по адресам: 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2-16, 1-17; ул. Авиаторская, 2-16; ул. Прирельсовая 21-31, 40-44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.