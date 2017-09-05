Оплата населением Одессы коммунальных услуг за 7 месяцев составила 106,8% от начислений

13:03 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Население Одессы в течение 7 месяцев заплатило за жилищно-коммунальные услуги (без газоснабжения), включая долги предыдущих периодов, 1 млрд. 635,5 млн. грн, что составило 106,8% начисленных за этот период сумм, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в ГУ статистики в Одесской области.

Так, по данным областного управления статистики, в январе-июле 2017 г. население города уплатило за жилищно-коммунальные услуги (без газоснабжения), включая долги предыдущих периодов, 1 млрд. 635,5 млн. грн, что составило 106,8% начисленных за этот период сумм.

Задолженность населения на конец июля составляла: за централизованное отопление и горячее водоснабжение — 331,5 млн. грн., по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий — 161,8 млн. грн., за централизованное водоснабжение и водоотведение — 81,9 млн. грн., за вывоз бытовых отходов — 26,1 млн. грн., по оплате электроэнергии 165,1 млн. грн.

За данный период назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 71,1 тыс. домохозяйств, что составило 85,1% от общего количества обратившихся домохозяйств (против 96,4% в целом по области).

Общая сумма назначенных за 7 мес. субсидий составила 31 млн. 762,7 тыс. грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле составил 158,7 грн (по области — 186,0 грн).

Кроме того, в январе-июле 148 домохозяйствам (94,3% из числа обратившихся) были назначены субсидии наличными на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 411,5 тыс. Средний размер такой назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле составил 1 тыс. 871,2 грн. (по области — 3 тыс. 143,6 грн.).