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В среду, 4 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:19 / 03.10.2017
ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 4 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 3 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: пер. Ониловой, 1—3, 2—4, 26/28, 16; ул. Успенская, 52—60, 81—89, 63—75; ул. Екатерининская, 52—70, 57—75; ул. Базарная, 36—57, 64—70, 76—80; ул. Пушкинская, 42—58, 59; ул. Ришельевская, 44—64, 43—49, 55; ул. Б. Арнаутская, 34—44, 57.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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