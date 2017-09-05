Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

09:53 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 3 октября, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), тротуар ул. Ольгиевская на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской, ул. Белинского, 8, 10, ул. Б. Арнаутская, 1, тротуары ул. Ришельевской на участке от ул. Ланжероновской до ул. Успенской, ул. Пантелеймоновская, тротуары на перекрестке ул. Большой Арнаутской с ул. Пушкинской и ул. Канатной; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома №12 ул. Бабеля), ул. Цветочная (на участке от ул. Платановой до ул. Святослава Рихтера), ул. Космонавтов 17, 19/1, 21/1 (тротуар), ул. Героев Крут (В. Терешковой), 24, и тротуар от дома №23 до ул. Космонавтов, ул. Варненская, 12а, 12б, ул. Багрицкого (на участке от ул. Ефимова до ул. Луганской), ул. Генерала Петрова (на участке от ул. Радостной до ул. Ицхака Рабина), ул. Спартаковская (на участке от ул. С. Рихтера до Бреуса), ул. Ицхака Рабина (остановка); в Киевском районе — ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Михаила Божия; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, тротуар пр-та Добровольского от ул. 4-й Суворовской до дома №63, ул. Капитана Кузнецова, 95, 97, тротуар 19 линия, тротуар ул. 7-я Пересыпская (нечётная сторона на участке от ул. Пересыпской 2-й до ул. Долинской).

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.