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Губернатор отчитался о стопроцентной готовности ЖКХ области к отопительному сезону
10:03 / 03.10.2017
ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что жилищно-коммунальное хозяйство Одесской области готово к отопительному сезону на 100%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, о состоянии готовности области к отопительному сезону губернатор отчитался во время селекторного совещания с участием глав ОГА, которое состоялась 2 октября под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко.
«Все жилые дома и котельное хозяйство получили соответствующие паспорта, объекты социальной сферы в Одесской области полностью готовы к отопительному сезону. По состоянию на 2 октября задание по оборудованию зданий тепловыми счетчиками выполнено на 80%. Проблемным вопросом является Одесская ТЭЦ — пока она на стадии банкротства, и судом запрещена выработка теплоэнергии. Но 10 октября состоится повторное заседание суда, и мы рассчитываем на положительный результат», — отметил М. Степанов.
Вице-премьер, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день имеется высокий показатель по расчетам населения за потребленную тепловую энергию — в целом по стране он составляет 90,6%, а в числе лидеров — Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Черновицкая и Волынская области.
Вице-премьер-министр также подчеркнул, что в социальных учреждениях отопление необходимо включать при температуре в помещении ниже 16 градусов, а в жилом фонде — если температура воздуха на улице в течение трех дней держится ниже 8 градусов по Цельсию.
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