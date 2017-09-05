|
|
В понедельник, 2 октября, в ряде пригородов Одессы отключат воду
13:35 / 30.09.2017
ОДЕССА, 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 2 октября, с 9:00 до 20:00 будет прекращена подача воды ряду потребителей области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 30 сентября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по подключению магистрального водопровода в с. Фонтанка, 2 октября с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям в с. Лески, с. Крыжановка, с. Фонтанка, ТРЦ «Ривьера», с. Вапнярка, с. Новая Дофиновка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
14:54 30.09.2017
12:23 30.09.2017
17:35 29.09.2017
16:34 29.09.2017
16:11 29.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.786
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»