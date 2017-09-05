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В понедельник, 2 октября, в ряде пригородов Одессы отключат воду
13:35 / 30.09.2017

ОДЕССА, 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 2 октября, с 9:00 до 20:00 будет прекращена подача воды ряду потребителей области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 30 сентября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по подключению магистрального водопровода в с. Фонтанка, 2 октября с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям в с. Лески, с. Крыжановка, с. Фонтанка, ТРЦ «Ривьера», с. Вапнярка, с. Новая Дофиновка.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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