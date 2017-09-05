Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство В понедельник, 2 октября, в ряде пригородов Одессы отключат воду 13:35 / 30.09.2017 ОДЕССА, 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 2 октября, с 9:00 до 20:00 будет прекращена подача воды ряду потребителей области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 30 сентября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по подключению магистрального водопровода в с. Фонтанка, 2 октября с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям в с. Лески, с. Крыжановка, с. Фонтанка, ТРЦ «Ривьера», с. Вапнярка, с. Новая Дофиновка. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати