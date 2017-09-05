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КП «ТГО» уже устранило 94% выявленных после отопительного сезона неполадок в теплосетях
10:49 / 29.09.2017
ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С момента завершения прошлого отопительного сезона в одесских теплосетях были выявлены 1 тыс. 175 неполадок, на данный момент из них устранены 1 тыс. 99, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, КП «Теплоснабжение города Одессы» продолжает подготовку теплосетей к отопительному сезону. Гидравлические испытания завершены в соответствии с графиком.
Персонал предприятия еще проводит дефектацию (уточнение места, объема повреждений) и продолжает восстановительный ремонт теплосетей.
Всего с момента завершения прошлого отопительного сезона были выявлены 1 тыс. 175 неполадок, на данный момент из них устранены 1 тыс. 99.
После выполнения ремонтных работ за прошедшую неделю закрыты 4 раскопки, взяты в работу 12. Сданы департаменту муниципальной безопасности с начала года 320 раскопок.
Всего с начала года заменено (в однотрубном исчислении) 8 тыс. 81 пог. м труб.
Из 140 котельных, находящихся на балансе КП «ТГО», подготовлены все 140, а также все 4 котельные, находящиеся на обслуживании.
Произведены эколого-теплотехнические испытания 17-ти котлоагрегатов из 19-ти запланированных в этом году.
Также за межотопительный период отремонтированы и поверены 6 тыс. 452 ед. контрольно-измерительных приборов (100% плана).
По состоянию на 25 сентября в жилых домах установлены 2 тыс. 197 приборов учета тепловой энергии, что составляет 71,1% от плана.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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