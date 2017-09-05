|
|
Задолженность КП «ТГО» за природный газ — почти 450 миллионов гривен, долги населения перед ним — 300 миллионов
10:27 / 29.09.2017
ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По оперативным данным на 25 сентября, задолженность КП «Теплоснабжение города Одессы» только за природный газ составляет почти 450 млн. грн., а за покупную теплоэнергию от ОТЭЦ — почти 560 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, по оперативным данным, задолженность КП «ТГО» за использованные энергоресурсы на 25 сентября составляет: за природный газ ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» — 444,5 млн. грн.; за транспортировку природного газа ПАО «Одессагаз» — 2,6 млн. грн.; за транспортировку природного газа ПАО «Укртрансгаз» — (-)2,0 млн. грн.; за покупную теплоэнергию от ОТЭЦ — 558,5 млн. грн.; за электроэнергию — 95,4 млн. грн.; за водопотребление – 0,9 млн. грн.
При этом задолженность потребителей всех категорий перед КП «ТГО» на ту же дату составляет 322,8 млн. грн., в т. ч. населения — 300,0 млн. грн.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
13:26 29.09.2017
11:48 29.09.2017
11:20 29.09.2017
Оперативники ГФС области с начала года изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на 350 миллионов гривен
10:49 29.09.2017
10:01 29.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.031
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»