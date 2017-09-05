Задолженность КП «ТГО» за природный газ — почти 450 миллионов гривен, долги населения перед ним — 300 миллионов

10:27 / 29.09.2017

ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По оперативным данным на 25 сентября, задолженность КП «Теплоснабжение города Одессы» только за природный газ составляет почти 450 млн. грн., а за покупную теплоэнергию от ОТЭЦ — почти 560 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, по оперативным данным, задолженность КП «ТГО» за использованные энергоресурсы на 25 сентября составляет: за природный газ ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» — 444,5 млн. грн.; за транспортировку природного газа ПАО «Одессагаз» — 2,6 млн. грн.; за транспортировку природного газа ПАО «Укртрансгаз» — (-)2,0 млн. грн.; за покупную теплоэнергию от ОТЭЦ — 558,5 млн. грн.; за электроэнергию — 95,4 млн. грн.; за водопотребление – 0,9 млн. грн.

При этом задолженность потребителей всех категорий перед КП «ТГО» на ту же дату составляет 322,8 млн. грн., в т. ч. населения — 300,0 млн. грн.