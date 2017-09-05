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Ряд домов на посёлке Котовского на полтора дня останется без воды
16:57 / 28.09.2017
ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 29-30 сентября будет отключено водоснабжение в части жилмассива Котовского в Одессе и Лиманского района Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода на ул. Академика Сахарова, с 6 часов утра 29 сентября до 14 часов 30 сентября будет прекращена подача воды потребителям на ул. Академика Заболотного, 55—79; ул. Академика Сахарова, 20—42; ул. Высоцкого, 2—22/1, 1—25а; ул. Марсельская, 32—54; Семена Палия, 73—127; и в с. Лески.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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