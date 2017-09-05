Ряд домов Одессы завтра, 21 сентября, будет отключен от газоснабжения

17:55 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением работ на газопроводе по адресу: ул. М. Арнаутская/Заславского, завтра, 21 сентября, ряд потребителей Одессы будет отключен от газоснабжения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 20 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, в связи с проведением работ по замене отключающего устройства на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. М. Арнаутская/Заславского, 21 сентября с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители: население по адресам: ул. Мечникова, 132, ул. Гимназическая, 21, ул. Старорезничная, 28; котельные по адресам: ул. Болгарская, 78, пл. Алексеевская, 19, ул. Г. Цветаева, 3/5, 3/5а, пер. Базарный, 25/28, ул. Екатерининская, 88, 89, ул. Пушкинская, 77, ул. М. Арнаутская, 40, ул. Лазарева, 62, ул. Мечникова, 132, 132а, ул. Водопроводная, 13Б, 3-й пер. Водопроводный, 16, 11, 9, ул. Среднефонтанская, 12, 14, 14а, пл. Старосенная, 1, ул. Базарная, 59, ул. Старорезничная, 28, ул. Мясоедовская, 30 ; а также предприятия и организации: ул. Тираспольская, 27/29 (Гостиница культуры), ул. Заславского, 30 (Пищевкусовая фабрика), ул. Лазарева, 10 (Областной центр занятости), ул. Пантелеймоновская, 25 (Гостинично-торговый комплекс «Новый привоз»), ул. Пантелеймоновская, 112 (ООО «ЖСЦ» Наш дом»), ул. М. Арнаутская, 100 (Интертелеком), ул. М. Арнаутская, 91 (Гражданпроект), ул. Пантелеймоновская, 21 (Паркинг), ул. Пантелеймоновская, 27 (Рыбный корпус), ул. Екатерининская, 89 (Кредо-Банк), ул. М. Арнаутская, 46 (Еврейский общественный центр), ул. Лазарева, 59 (ООО «Зенит»), пер. Высокий, 15 (Супермаркет), пер. Высокий, 22 (Одесский консервный завод детского питания), пер. Высокий, 22а (СП «МАS», Автомойка), ул. Мечникова, 132 (Свято-Благовещенская церковь), 3-й пер. Водопроводный, 3 (Масложиркомбинат).