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Ряду жителей Суворовского района на два дня отключат воду
17:54 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из-за проведения сложных ремонтных работ на Николаевской дороге, 16-17 сентября ряд жителей Суворовского района останется без воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения сложных аварийных работ — перекладки водопровода над проезжей частью путем прокола и дальнейшего переключения на новый водопровод на ул. Николаевская дорога угол ул. Штилевой, с 8 часов утра 16 сентября до 22 часов 17 сентября будет прекращена подача воды потребителям в ж/м «Лузановка», УДЦ «Молодая Гвардия», ул.Николаевская дорога, 245—311, ул. Южная дорога.

В пресс-службе добавили, что время окончания ремонта указано ориентировочное. Работы могут быть завершены ранее указанного срока.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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