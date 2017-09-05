Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

10:07 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 15 сентября, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост «Коцебу»), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), тротуар ул. Ольгиевская на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской, ул. Белинского, 8, 10, ул. Б. Арнаутская, 1; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома №12 ул. Бабеля), ул. Цветочная (на участке от ул. Платановой до ул. Святослава Рихтера), ул. Самарская (на участке от ул. Подольской до ул. Рижской), ул. Героев Крут (В. Терешковой), 24, ул. Балковская, 126, 126а, ул. Космонавтов 17, 19/1, 21/1 (тротуар), ул. Варненская, 12а, 12б; в Киевском районе — ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Марии Демченко, ул. Эстафетная, ул. Эстонская; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, 1-я Линия (Лиманчик), тротуар ул. Давида Ойстраха на участке от ул. Жолио-Кюри до пр-та Добровольского (нечётная сторона), ул. Капитана Кузнецова, 95, 97, и тротуар 19 линия.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.