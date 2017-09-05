Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство Сегодня вечером в ряде домов в пригороде Одессы отключат воду 17:43 / 13.09.2017 ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня вечером в ряде домов пригорода Одессы будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Как сообщили агентству в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал», в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ в с. Крыжановка, 13 сентября с 20:00 до 07:00 14 сентября будет прекращена подача воды потребителям в следующих населённых пунктах: с. Крыжановка, с. Лески, с. Фонтанка, с. Вапнярка, с. Новая Дофиновка, ТРЦ «Ривьера»; и снижено давление воды в с. Булдынка, пгт. Черноморское-1, 2, с. Гвардейское, с. Новые Беляры, с. Визирка Лиманского района. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати