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Сегодня вечером в ряде домов в пригороде Одессы отключат воду
17:43 / 13.09.2017
ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня вечером в ряде домов пригорода Одессы будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал», в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ в с. Крыжановка, 13 сентября с 20:00 до 07:00 14 сентября будет прекращена подача воды потребителям в следующих населённых пунктах: с. Крыжановка, с. Лески, с. Фонтанка, с. Вапнярка, с. Новая Дофиновка, ТРЦ «Ривьера»; и снижено давление воды в с. Булдынка, пгт. Черноморское-1, 2, с. Гвардейское, с. Новые Беляры, с. Визирка Лиманского района.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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