В четверг, 14 сентября, в ряде домов Одессы снова не будет света

16:53 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 14 сентября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 13 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Маразлиевская, 1—7, 34—48, 54, 60—64; Парк Шевченко; ул. Сабанский пер., 1; ул. Канатная, 18—28, 32—44, 27—37, 41—51, 50—56, 57; ул. Успенская, 8—20, 39—45; ул. Базарная, 32—40, 19—29; ул. Осипова, 18—48, 21, 31—35, 25; ул. Б. Арнаутская, 18, 14, 22—30; ул. Троицкая, 2—6, 3—7; ул. Еврейская, 1, 2—4, 4а; ул. Ю. Олеши, 11—13, 10—12; ул. Жуковского, 2—4, 5; ул. Карантинная, 2, 8, 17; Деволановский спуск, 17; ул. Бунина, 1—3, 2—4; ул. Самолетная, 1—11, 2—10; ул. Овидиопольская, 27—29; ул. Рощевая, 1—23, 2—18; ул. Житомирская, 42—46; ул. Тираспольская, 7—23, 12—24; Овидиопольский пер.

С 9:30 до 17:00 — по адресам: 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Девятая, Десятая; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.

С 10:00 до 13:00 — ул. Панаса Мирного, 13, 32—34; ул. Смоленская, 1—15, 2—34; ул. Ашхабадская, 1—11, 2—6; ул. Клиновая, 34, 42; ул. Крайняя, 13—33, 34—58; пер. Гагарина.