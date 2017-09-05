Подпорные стенки на склонах под колоннадой находятся в неудовлетворительном состоянии

15:28 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Подпорные стенки на склонах под колоннадой Воронцовского дворца находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют укрепления, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в Департаменте информации Одесского городского совета, об этом сегодня, 11 сентября, в ходе аппаратного совещания сообщил начальник Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета Геннадий Мирошниченко.

По словам чиновника, в ходе визуального обследования специалистами выявлено неудовлетворительное техническое состояние подпорных стенок под колоннадой Воронцовского дворца, которые эксплуатировались на протяжении более 100 лет без проведения капитального ремонта. Это, наряду с повышением влажности грунтов, составляющих склон, привело к резкому снижению коэффициента запаса устойчивости склона. В результате подпорные стенки начали деформироваться и разрушаться, на отдельных участках осели пешеходные дорожки, а также произошло гравитационное смещение грунтовых масс по склону.

При проведении визуального обследования определена необходимость выполнения инженерных изысканий, позволяющих определить масштаб проблем и дающих возможность дальнейшего проектирования.

В департаменте напомнили, что подпорные стенки из камня-ракушечника были сооружены вдоль склона ещё при строительстве Приморского бульвара — в 1820 г.