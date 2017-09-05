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Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе
10:45 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 8 сентября, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост «Коцебу»), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), тротуар ул. Ольгиевская на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской, ул. Белинского, 8, 10, ул. Б. Арнаутская, 1; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома №12 ул. Бабеля), ул. Дальницкая 53/1—4, ул. Героев Крут (В. Терешковой), 24, ул. Проселочная, ул. Балковская, 126, 126а, ул. Космонавтов 17, 19/1, 21/1 (тротуар); в Киевском районе — ул. Варненская, ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Марии Демченко, ул. Эстафетная, ул. Эстонская; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Матюшенко, 1-я Линия (Лиманчик), тротуар ул. Давида Ойстраха на участке от ул. Жолио-Кюри до пр-та Добровольского (нечётная сторона).

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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