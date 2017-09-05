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Работы по противодействию подтоплениям низинных районов начались в Арцизе
11:01 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Арцизе начались подготовительные работы для расчистки и углубления речных русел с целью решения проблемы подтоплений из-за высокого уровня грунтовых вод, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, высокий уровень грунтовых вод представляет серьезную проблему для Арциза в течение многих лет. Особенно страдают жители низменной части города — вода заполняет подвалы, затапливает огороды и улицы, что приводит к повышению влажности и появлению плесени, разрушению жилых домов и распространению болезней.

По мнению специалистов, повышение уровня грунтовых вод происходит из-за заиливания русел рек Чага и Когильник, очистка которых не проводилась много лет.

Благодаря тому, что из областного бюджета было выделено 3 млн. 350 тыс. гривен на мероприятия по противодействию подтоплениям, сейчас в Арцизе уже начались подготовительные работы к дальнейшей расчистке и углублению речных русел.

По словам главы Арцизского городского совета Владимира Михова, проведение данных работ позволит снизить уровень подземных вод, а вместе с тем и вероятность подтопления. Сама проблема может быть решена, если работы по расчистке и дноуглублению будут выполняться хотя бы раз в пять лет.

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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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