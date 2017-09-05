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Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе
10:38 / 06.09.2017
ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 6 сентября, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост «Коцебу»), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), тротуар ул. Ольгиевская на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской, ул. Белинского, 8, 10, ул. Б. Арнаутская, 1, ул. Екатерининская, 48; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома №12 ул. Бабеля), ул. Дальницкая 53/1—4, ул. Героев Крут (В. Терешковой), 24, ул. Проселочная; в Киевском районе — ул. Варненская, ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Марии Демченко, ул. Эстафетная; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Островского, 1-я Линия (Лиманчик), тротуар ул. Давида Ойстраха на участке от ул. Жолио-Кюри до пр-та Добровольского (нечётная сторона).
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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