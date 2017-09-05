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В ряде домов жилмассива Таирова завтра не будет воды
16:48 / 04.09.2017
ОДЕССА, 04 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ряде домов жилмассива Таирова завтра, 5 сентября, с 09:00 до 22:00 не будет воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 сентября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ул. Академика Глушко, завтра с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям по следующим адресам: Люстдорфская дорога, 162—178/1; Академика Королева, 72—122, 43—85/3; Левитана, 119—121; Академика Глушко, 1—29, 28—40; Ильфа и Петрова, 11—63/1, 2—90; Академика Вильямса, 44—74/1, 55—87; Архитекторская, 12—24; проспект Небесной Сотни, 75—91.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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