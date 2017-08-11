Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

10:04 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 1 сентября, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост «Коцебу»), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), тротуар ул. Ольгиевская на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской, ул. Малая Арнаутская, 23, ул. Сегедская, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, ул. Екатерининская, 48 (тротуар), пер. Матросова, 1, ул. Белинского, 8, 10, ул. Б. Арнаутская, 1; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Ицхака Рабина, 6, ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома №12 ул. Бабеля), ул. Дальницкая 53/1—4, ул. Болгарская, 41-43, ул. Героев Крут (В. Терешковой) на участке от ул. И. Рабина до ул. Ивана и Юрия Лип (Гайдара) и возле дома №24, ул. Дальницкая, ул. Проселочная, ул. Щорса; в Киевском районе — ул. Варненская, ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Марии Демченко, ул. Эстафетная; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Островского, ул. Слободская, 14, 1-я Линия (Лиманчик), пр-т Добровольского (тротуар между домами №151/1, 155а, 157).

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.