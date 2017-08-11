В ряде домов жилмассива Таирова завтра не будет воды

18:10 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ряде домов жилмассива Таирова завтра, 31 августа, с 09:00 до 21:00 не будет воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ул. Академика Глушко, завтра, 31 августа, с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям по следующим адресам: ул. Академика Королева, 72—94; Академика Вильямса, 64—76-Б; Ильфа и Петрова, 21—39; Академика Глушко, 13—25.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.