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Начались работы по восстановлению ещё одного фонтана в парке Шевченко
17:48 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Коммунальное предприятие «Сервисный центр» приступило к восстановлению фонтана в парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в Центральном парке культуры и отдыха им. Шевченко начались работы по восстановлению фонтана, расположенного возле памятника воинам-афганцам. Заказчиком работ выступает коммунальное предприятие «Сервисный центр».

Реконструкция предусматривает полную замену чаши фонтана, технического помещения и коммуникаций, а также замену элементов благоустройства вокруг фонтана. Фонтан будет оснащен инженерными системами водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Проект благоустройства предусматривает покрытие плиткой площадки вокруг фонтана, восстановление газона и высадку кустарников по периметру площади.

Завершить реконструкцию фонтана планируется во втором квартале 2018 года.

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Мнения
Сергей Гриневецкий
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