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Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе
11:10 / 28.08.2017
ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 28 августа, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост «Коцебу»), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), тротуар ул. Ольгиевская на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской, ул. Малая Арнаутская, 23, ул. Сегедская, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, ул. Екатерининская, 48 (тротуар); в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Ицхака Рабина, 6, ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома №12 ул. Бабеля), ул. Дальницкая 53/1—4, ул. Болгарская, 41-43, ул. Героев Крут (В. Терешковой) на участке от ул. И. Рабина до ул. Ивана и Юрия Лип (Гайдара); в Киевском районе — ул. Варненская, ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского); в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Островского, ул. Слободская, 14, 1-я Линия (Лиманчик), пр-т Добровольского (тротуар между домами №151/1, 155а, 157).
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
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Сергей Гриневецкий
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