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Бювет на улице Космонавтов будет закрыт на ремонт до 11 сентября
15:48 / 23.08.2017
ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бюветный комплекс на ул. Космонавтов, 17, будет закрыт на ремонт до 11 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в связи с проведением гидроизоляции накопительной емкости бюветный комплекс, который расположен на ул. Космонавтов, 17, не будет работать с 28 августа по 11 сентября
Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Сергей Гриневецкий
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