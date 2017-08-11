Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство Бювет на улице Космонавтов будет закрыт на ремонт до 11 сентября 15:48 / 23.08.2017 ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бюветный комплекс на ул. Космонавтов, 17, будет закрыт на ремонт до 11 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, в связи с проведением гидроизоляции накопительной емкости бюветный комплекс, который расположен на ул. Космонавтов, 17, не будет работать с 28 августа по 11 сентября Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати