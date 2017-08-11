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Бювет на улице Космонавтов будет закрыт на ремонт до 11 сентября
15:48 / 23.08.2017

ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бюветный комплекс на ул. Космонавтов, 17, будет закрыт на ремонт до 11 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с проведением гидроизоляции накопительной емкости бюветный комплекс, который расположен на ул. Космонавтов, 17, не будет работать с 28 августа по 11 сентября

Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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Мнения
Сергей Гриневецкий
ПАМЯТИ ДРУГА....
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...

 
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