|
|
В среду, 23 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:54 / 22.08.2017
ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 23 августа, в ряде домов пригорода Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 22 августа, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Балковская, 40а, 42, 42а; 2-й Стахановский пер., 8а; Новомосковская дорога; Ленинградское шоссе.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
17:20 22.08.2017
16:49 22.08.2017
16:15 22.08.2017
15:42 22.08.2017
14:51 22.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.673
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»