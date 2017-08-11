В среду, 23 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света

16:54 / 22.08.2017

ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 23 августа, в ряде домов пригорода Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 22 августа, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Балковская, 40а, 42, 42а; 2-й Стахановский пер., 8а; Новомосковская дорога; Ленинградское шоссе.