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Во вторник, 22 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:44 / 21.08.2017
ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 22 августа, в ряде домов пригорода Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 21 августа, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Балковская, 137—143; ул. Картамышевская, 40; ул. Средняя, 61; ул. Головковская, 2; ул. Бабеля, 6; Матросская, 2; Мичурина, 19; Тепличная, 3Б, 6, 4А; пос. Усатово: Водопьянова, 86; 1-я, 2-я, 3-я Водопьянова; 3-й Советский пер., 3/1, 7; Абрикосовая; Б. Хмельницкого, Вернидуба, Веселая, 6, 3, 8, 2, 4; Весенняя, 4, 2, 9; Военный пер., 1а, 9б, 5, 9, 7, 9а, 2; Довженко, 1—24; Жовтневая, Зеленая, И. Франко, 2—32; Каменистая, 73, 64, 67, 62, 65, 71, 69.
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Сергей Гриневецкий
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