|
|
В понедельник, 21 августа, в ряде домов пригорода Одессы снова не будет света
14:55 / 19.08.2017
ОДЕССА, 19 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 21 августа, в ряде домов пригорода Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 19 августа, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: с. Лиманка, ул. Дорожная, Григорьева, 1—9, 22/1—4, Согласия, Пограничная, Насосная.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
14:39 19.08.2017
14:07 19.08.2017
12:30 19.08.2017
12:05 19.08.2017
Гибель ребёнка, выпавшего из окна 11 этажа в Аркадии, предварительно квалифицируют как несчастный случай
10:51 19.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.237
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»