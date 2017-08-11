В понедельник, 21 августа, в ряде домов пригорода Одессы снова не будет света

14:55 / 19.08.2017

ОДЕССА, 19 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 21 августа, в ряде домов пригорода Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 19 августа, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: с. Лиманка, ул. Дорожная, Григорьева, 1—9, 22/1—4, Согласия, Пограничная, Насосная.