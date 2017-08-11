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В субботу и воскресенье, 19-20 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:51 / 18.08.2017
ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу и воскресенье, 19-20 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 18 августа, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, 19 и 20 августа с 08:00 до 21:00 света не будет по адресам: 1-й, 3-й Нефтяной пер.; Гладкова пер.; улицы Газовая, Нефтяников, Альпинистов, Хаджибеевская, 295-509, 87-151, Гагарина, 14-26, 63-77, 28-60, 43-55а, 28-60, 43-55, Совхозная, Тепличная, Водопьянова, Комсомольская, 42-47, 50-56, 82-84, Чкалова, Кирова, 2, 4, 17-41, 38, 40, 60, Спортивный пер., Школьный пер., Янченко, Фисенко, Пролетарский пер., Комарова, Каменистая, 2-й Курортный пер., Республиканская, 309-315, 327, 329, 1-163, Битумная, Лысенко, Гладкова 76-219.
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