Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство Завтра, 19 августа, будет прекращена подача воды некоторым жителям жилмассива Таирова 17:31 / 18.08.2017 ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 19 августа, с 09:00 до 16:00 будет прекращена подача воды некоторым потребителям жилмассива Таирова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 18 августа, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ по адресу: ул. Академика Вильямса, 44, в субботу, 19 август, с 09:00 до 16:00 будет прекращена подача воды потребителям города по адресам: Люстдорфская дорога, 162—178/1; Академика Королева, 72—122, 43—85/3; Академика Глушко, 1—29; Ильфа и Петрова, 21—63/1, 16—90; Академика Вильямса, 44—74/1, 55—87; Архитекторская, 12—24. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати