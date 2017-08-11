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Завтра, 19 августа, будет прекращена подача воды некоторым жителям жилмассива Таирова
17:31 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 19 августа, с 09:00 до 16:00 будет прекращена подача воды некоторым потребителям жилмассива Таирова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 18 августа, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ по адресу: ул. Академика Вильямса, 44, в субботу, 19 август, с 09:00 до 16:00 будет прекращена подача воды потребителям города по адресам: Люстдорфская дорога, 162—178/1; Академика Королева, 72—122, 43—85/3; Академика Глушко, 1—29; Ильфа и Петрова, 21—63/1, 16—90; Академика Вильямса, 44—74/1, 55—87; Архитекторская, 12—24.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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