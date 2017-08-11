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В четверг, 17 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:52 / 16.08.2017
ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 17 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 16 августа, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:30 до 17:00 света не будет по адресам: 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.
С 04:00 до 08:00 — по адресам: ул. Средняя, 36—54, 47—59; ул. Разумовская, 37, 57—61; ул. Балковская, 117—133, 52, 58; ул. Косвенная, 44—62, 74/76, 37, 43; ул. Колонтаевская, 44—56, 59—71.
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Сергей Гриневецкий
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