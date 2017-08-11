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В среду, 16 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:06 / 15.08.2017
ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 16 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 15 августа, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Добровольского, 112, 110, 110Б; Затонского, 28, 30; РИК Суворовского р-на; СЭС; Теннисный клуб «СК Матчболл»; Храм Архангела Гавриила; Областная больница.
С 9:30 до 17:00 — по адресам: пер. В. Инбер, 7, 11—17, 12; Лидерсовский б-р, 15—17.
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Сергей Гриневецкий
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