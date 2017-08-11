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Во вторник, 15 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:49 / 14.08.2017
ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 15 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 14 августа, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Ланжероновская, 13—17, 20—24; ул. Ришельевская, 4; ул. Екатерининская, 17; ул. Крымская, 72, 74, 80, 82, 84; ул. Керченская, 188; Бойлерная №20.
С 9:30 до 17:00 — по адресам: 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.
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Сергей Гриневецкий
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